Na zlecenie Rosjan Polacy stworzyli rolniczy samolot z silnikiem odrzutowym. Co mogło pójść nie tak?

Jeżeli jesteście miłośnikami wszystkiego, co dziwne, nietypowe, szkaradne, ale przez to oryginalne, prawdopodobnie już zakochaliście się w PZL M-15. Jeśli zaś jesteście nadętymi snobami przemierzającymi targi lotnicze w Paryżu w 1977 r., to z waszych ust mogły wymsknąć się niezliczone żarty i szydercze uwagi. Na przykład o tym, że samolot wygląda jak Belphegor, czyli duch nawiedzający Luwr. Wśród podobnych opinii pojawił się żart o tym, że PZL M-15 faktycznie sprawdzi się jako broń przeciwko szkodnikom – same umrą, gdy tylko zobaczą go na niebie, krztusząc się ze śmiechu. Oleg Antonow, radziecki konstruktor, szydził ponoć, że następnym krokiem po odrzutowym samolocie rolniczym będzie rolnicza rakieta. Zespół stojący za modelem najprawdopodobniej wierzył mimo wszystko w jego możliwości albo po prostu przejawiał olbrzymi dystans, bo „Belphegor” stał się częścią oficjalnej nazwy PZL M-15.