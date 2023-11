Podszywają się pod Pocztę Polską i każą coś kliknąć. Pod żadnym pozorem tego nie rób

Kampanii phishingowych niestety nie brakuje - to w ostatnich czasach bardzo popularna metoda stosowana przez oszustów, którzy żerują na niewiedzy nieświadomych osobach. Każą wykonać na pozór mało znaczące kroki - dopłacić kilka złotych, podać adres, ale może skończyć się to fatalnie. Dlatego lepiej uświadomić bliskich, że może ich to spotkać.