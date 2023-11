Rozdają go za darmo, więc korzystaj z okazji. Avast Free Antivirus obroni cię przed koszmarami czyhającymi w sieci

Oczywiście antywirus jest tylko jedną z elementów układanki, na którą składa się cyfrowe bezpieczeństwo. Pamiętaj by używać logowania dwuetapowego wszędzie gdzie to tylko możliwe, włączyć inne funkcje bezpieczeństwa - choćby takie jak Bezpieczny Rozruch (Secure Boot), czy funkcję Izolacja Rdzenia wbudowaną w Windows. Dbaj o aktualizacje oprogramowania jak i systemu operacyjnego, szyfruj dane i przygotuj się na to, że oszuści będą próbowali wprowadzić cię w błąd i zainfekować twój sprzęt przy pomocy spreparowanych maili, czy podszywając się pod banki oraz instytucje państwowe.