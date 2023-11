Odpalasz Chrome'a i oszczędzasz na zakupach. Kapitalna nowość w przeglądarce

Chrome i Edge mają wspólne podstawy - a konkretniej silnik Chromium opracowany przez Google'a. Mimo to obie przeglądarki są rozwijane niezależnie przez odpowiednio Google'a i Microsoft, posiadając własne, nierzadko unikalne funkcje. Mimo to co jakiś czas Google inspiruje się przeglądarką koncernu z Redmond - wystarczy tu przytoczyć interfejs ustawień czy panel wydajności.



Jak się okazuje, to nie jedyne funkcje, które spodobały się Google'owi. Bowiem podczas przeglądania sklepów internetowych Chrome będzie - tak jak Edge - wyświetlać promocje, zmiany cen i kupony.