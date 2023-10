Oto Xiaomi 14. Szykuje się prawdziwa bestia

Xiaomi zdecydowało się na trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix, ale nie znamy jeszcze pełnych danych. Plotki wskazują na to, że będą bardzo zbliżone do tych zastosowanych w Xiaomi 13, przy których maczała palce kultowa Leica. Pojemność akumulatora wynosi 4600 mAh, obsługuje ładowanie z mocą do 90 W przewodowo oraz do 50 W bezprzewodowo. Szykuje się naprawdę mocna premiera.