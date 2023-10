Znaleźli w kosmosie coś bardzo dziwnego. Te niesamowite obiekty nie powinny istnieć

JuMBO są bardzo młode - mają około miliona lat - co jest niczym w porównaniu z wiekiem Wszechświata. Mają również piekielnie gorącą powierzchnię - około 1000 stopni Celsjusza. Bez gwiazdy macierzystej jednak szybko się ochłodzą i przez krótki czas będą miały temperatury w zakresie nadające się do życia, zanim staną się niewiarygodnie zimne. Jednak jako olbrzymy gazowe ich powierzchnie nie będą zawierały ciekłej wody, nawet podczas ich krótkiego okna umiarkowania, co oznacza, że nie są one dobrymi kandydatami do goszczenia życia pozaziemskiego.