Czy publiczne ładowarki są bezpieczne? Rzecznik Praw Obywatelskich boi się o dane z mObywatela

Mimo to opinia fachowców jest konkretna – jeżeli czegoś nie musimy robić to lepiej tego po prostu nie robić, nawet jeżeli potencjalne zagrożenie jest niewielkie. „Skoro nie trzeba, to po co kusić licho?” – pisali wprost specjaliści z CERT Orange Polska. Lepszym rozwiązaniem jest wyposażenie się w powerbank, by w razie czego móc się podładować. A jeśli nie chce wam się go dźwigać to w sprzedaży dostępne są specjalne przejściówki blokujące transfer danych. Znajdziemy też kable służące wyłącznie do ładowania.