Megapromocja w PKP Intercity. Rzucili milion tanich biletów, ale trzeba się spieszyć

Przewoźnik poinformował, że od stycznia do końca września przewiózł 50 mln pasażerów. To więcej niż w całym 2019 r. Być może październikowa promocja sprawi, że uda się w tym roku dobić do 60 mln, co pozwoliłoby przebić rezultat z 2022 r. wynoszący 59 mln.