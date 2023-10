Polski bank ochroni cię przed oszustami. Wystarczy, że sprawdzisz jedną rzecz

W mailach, które dotarły do klientów, PKO BP wyjaśnia, jak w prosty sposób zweryfikować dzwoniącą osobę. Wystarczy poprosić o imię, nazwisko, stanowisko oraz miejsce, z którego dzwoni. Nie chodzi rzecz jasna o to, by uwierzyć na słowo. Zweryfikowany w ten sposób pracownik zostaje przez nas sprawdzony – w aplikacji IKO dostajemy jego dane. Jeśli się zgadzają, mamy gwarancję, że rozmawiamy z prawdziwym przedstawicielem instytucji. Jeżeli zaś odmawia tej formy weryfikacji, jest to wyraźny sygnał, że sprawa jest podejrzana i należy jak najszybciej się rozłączyć.