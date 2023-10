OnePlus Open na nowym filmiku. Ten detal może zaskoczyć

OnePlus Open to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier bieżącego roku, która została opóźniona. A to za sprawą nagłej zmiany na poziomie produkcji, bowiem na ostatnią chwilę OnePlus zdecydował się zmienić dostawcę ekranu - z chińskiego BOE na Samsung Display.



Czy ta zmiana wyszła OnePlus Open na dobre? Prawdopodobnie tak, co zdradza mały szczegół na nowym wideo opublikowanym na YouTube.