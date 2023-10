Mały laptop - jaki wybrać? Ranking 2023

Może na początek ustalmy, co kryje się pod sformułowaniem mały laptop. Przyjąłem, że laptopy z ekranem 14-calowym zaliczają się już do średnich, więc małe laptopy w naszym rankingu będą miały ekran o przekątnej około 13 cali.



Wbrew pozorom wybór w tym segmencie nie jest przesadnie duży - tym niemniej można tu znaleźć ciekawe modele i to nie tylko do codziennej pracy, czy konsumpcji treści, ale nawet dla... graczy.