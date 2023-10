Gmail chciał być jak Facebook. Wyszło coś, co będzie wkurzać każdego

Każdy w swoim życiu spotkał się choć raz z sytuacją, gdzie odpowiedź na maila to krótkie "OK", "Dobrze" czy "Zrozumiałem". Google chce skrócić owe odpowiedzi w Gmailu do reakcji kciukami w górę, sercami i innymi emoji. Chce to dobrze powiedziane, bo nowa funkcja będzie generatorem spamu "Nadawca zareagował poprzez Gmail".