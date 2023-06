Gmail już pisze maile za użytkowników. Tak w praktyce działa nowa funkcja

"Help me write" (czy jak kto woli: "Pomóż mi napisać") to funkcja zapowiedziana podczas tegorocznego Google I/O, która jest częścią większego pakietu nowych funkcji dla Google Workspace okraszonych przez koncern wdzięczną nazwą Duet AI.



W maju do internetu trafiły pierwsze zrzuty ekranu, na których użytkownicy mogli zobaczyć, jak prezentuje się odpowiedź Google na Copilota Microsoftu. Teraz osoby, które zgłosiły się do programu testów Workspace Labs otrzymały możliwość skorzystania z generatywnej AI w Gmailu.