Kciuk w górę, czyli zawarcie umowy. Przełomowy wyrok sądu

Jak informuje The Guardian, kanadyjski sąd zdecydował, że musi przystosować się do nowej rzeczywistości i do sposobu, w jaki aktualnie porozumiewają się między sobą poszczególne osoby. Ta decyzja to skutek rozprawy sądowej pomiędzy farmerem zboża i osoby, która chciała owo zboże kupić. Podczas negocjacji padło ustalenie 86 ton lnu za około 13 dolarów za buszel. Farmer widząc te warunki wysłał kupcowi emotkę z kciukiem w górę. Czy, jak kto woli: 👍🏻.