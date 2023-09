Gmail usuwa jeden z trybów. Użytkownicy starszych urządzeń będą płakać

W zeszłym tygodniu strona wsparcia Google po cichu zaktualizowała informacje na podstronie "Używanie najnowszej wersji Gmaila w przeglądarce". Z informacji, które Google dodał na stronie wynika, że w styczniu 2024 roku koncern wyłączy podstawowy widok HTML. Dla przeciętnego użytkownika oznacza to tyle, że otwierając Gmaila w nieobsługiwanej przeglądarce - komputerowej lub mobilnej - lub przy słabym połączeniu z internetem, Gmail będzie wymuszać ładowanie wersji standardowej. W najlepszym wypadku może to doprowadzić do znacznie wolniejszego ładowania Gmaila, w najgorszym: do niezaładowania się Gmaila