Dla osób, które cenią sobie swój czas, dobrym wyborem będzie sprawdzone Allegro. Wynika to z faktu, że taki bon będzie można zrealizować bez wychodzenia z domu - wystarczy do tego komputer z przeglądarką internetową lub smartfon, na którym dla wygody można zainstalować apkę mobilną serwisu. Wystarczy złożyć zamówienie i sprzęt trafi albo prosto do domu, albo do punktu odbioru, a pole do wpisania bonu pojawi się automatycznie po wybraniu objętej programem oferty.