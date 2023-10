Rodzice nie wiedzą, jak chronić swoje dzieci w sieci. Raport pokazuje, że Polacy mają problem

Jak się okazuje, wiele rodziców śledzi, co robią ich dzieci w internecie. Aż 43. proc twierdzi, że gdy ich pociechy korzystają z Internetu, to dbają o ich bezpieczeństwo. Jeszcze więcej, bo 48 proc. stara robić się to jak najczęściej. Są też także rodzice, którzy w ogóle nie śledzą swoich dzieci ze względu na to, że nie wiedzą, jak to robić (7 proc.), a zaledwie 1 proc. uważa, że ochrona dzieci online nie ma znaczenia.