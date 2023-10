Utrudnienia w bankach w ten weekend. Nie będą działały aplikacje, BLIK, zakupy online i przelewy

Pierwszym z banków, który ogłosił prace techniczne jest Santander Bank Polska, który zaplanował przerwę na dzisiejszy wieczór od godziny 23:00. Ta potrwa aż do 7:30 w sobotę. Jeśli zastanawiacie się, co nie będzie działać w tym czasie, to większość usług: bankowość internetowa, aplikacja mobilna, przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Bluecash), płatność w sklepach internetowych (Przelew24), BLIK oraz kantor Santander. Na szczęście karty i bankomaty, wpłatomaty mają działać bez zarzutu.