Oto kolej przyszłości. Orlen kupił pierwszy w Polsce pociąg wodorowy

Wodór to paliwo alternatywne, które ma mnóstwo zalet. Jest bardzo lekki i ma dużą gęstość energetyczną, co oznacza, że można z niego uzyskać dużo energii przy niewielkiej masie i objętości. Jest też odnawialny i łatwo dostępny, ponieważ można go wyprodukować z wody lub innych źródeł, takich jak biomasa czy odpady komunalne. Wodór może być przechowywany pod ciśnieniem lub schłodzony do stanu ciekłego.