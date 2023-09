Odbierz 10 GB internetu za darmo. To gest na otarcie łez po przegranej Polski z Albanią

To ostatni raz, gdy możecie skorzystać z promocji w Orange, która dawała wam internet, gdy reprezentacja Polski grała na arenie międzynarodowej. “Giga za Gole” pozostanie w naszych sercach jako miłe wspomnienie po tym, że nawet po fatalnym meczu, mogliśmy nie martwić się o to, że internet skończy się nam/zużyjemy cały pakiet i będziemy zmuszeni do korzystania tego wolnego niczym żółw.