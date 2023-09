Lidl prosi o zwrot produktu Psi Patrol, bo na opakowaniu było „na pieska”, ale takie nie dla dzieci

22 sierpnia brytyjska sieć sklepów Lidl poinformowała o wycofaniu ciastek z brytyjskich sklepów należących do sieci. Wycofane produkty to cztery różne typy ciastek sygnowane logiem popularnej kreskówki dla dzieci, Psi Patrol.



Sprawa nie odbiłaby się echem, gdyby nie powód wycofania nagłośniony przez organizację Which?. Ciastka wycofano ze względu na... wydrukowanie na ich opakowaniu adresu URL, który przekierowuje na stronę z "treściami nieodpowiednimi dla dzieci".