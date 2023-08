Nieuczciwi sprzedawcy zrobili z jej domu magazyn. Ta kobieta tonie w paczkach

Wzbogacenie garderoby o 50 nowych par butów to marzenie wielu osób, a taką ilością obuwia za darmo nie pogardziłby chyba nikt. Problem zaczyna się wtedy, gdy buty są w całkowicie różnych fasonach, a choć one same w sobie są za darmo, to nieproszona dostawa przychodzi z dodatkowymi kosztami.



Z dość nietypowym koszmarem mierzy się niemal codziennie mieszkanka kanadyjskiej Brytyjskiej Kolumbii, Anca Nitu. Praktycznie codziennie znajduje u progu drzwi kolejne dostawy butów w pudełkach opatrzonych logiem Amazon. Pomimo stanowczych odmów i protestów kobiety, kurierzy nie przestają dostarczać jej paczek.