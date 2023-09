Ponowny koniec telefonów Nokia? Właściciel planuje działać pod własną marką

HMD Global to firma, której na próżno szukać na banerach reklamowych, jednak jest ona stale obecna na rynku telefonów komórkowych. A to za sprawą marki Nokia, do której od 2016 fińskie przedsiębiorstwo posiada wyłączne prawa.



Ostatnio o HMD Global zrobiło się głośno w lutym, kiedy to firma zdecydowała o zmianie logo, które od dekad towarzyszyło fińskim telefonom. Teraz HMD Global szykuje się na kolejną zmianę, bowiem przedsiębiorstwo chce produkować własne urządzenia mobilne.