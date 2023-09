Klawiatura Google sama sprawdzi tekst przed wysłaniem. I zmieni ton wypowiedzi

Autokorekta to ważna część naszego korzystania z urządzeń mobilnych ale co by się stało, gdybyśmy mieli dodatkową warstwę sztucznej inteligencji w naszym życiu? Gboard, czyli klawiatura od Google'a, otrzymuje kolejne ulepszenia i nowości po wprowadzeniu SI w becie 13.3. Tym razem debiutuje opcja Proofread, czyli korekta bezpośrednio w klawiaturze.