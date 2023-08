Będziesz pisać, jak polonista. Autokorekta może się schować, zastąpi ją SI

Jak wynika z nagrania, po wpisaniu zdania, udając się do opcji, widać nową ikonę pióra z gwiazdką, która dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym wykrywa potencjalne błędy w zdaniu (choć funkcję będziemy mogli wywoływać też dzięki automatycznie wyświetlającemu się guzikowi "napraw to"). Aby zaprezentować przykład, AssembleDebug specjalnie w zdaniu popełnił błąd: „what are wrong with gboard?”, co AI poprawiła, serwując dwie odpowiednie opcje.