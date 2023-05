Prezes mówił ze sceny, a pracownicy Google'a turlali się ze śmiechu. Tak wyglądały kulisy

Powiadając się na wiadomości i memy widziane w wewnętrznym systemie komunikacyjnym firmy Memegen, stacja informuje, że pracownicy głównie starali się zmemować całą konferencję. Często padały tam aluzje do tego, że osoby na wyższych stanowiskach traktują SI jako zbawcę lub buzzword, który sprawi, że ceny akcji Google (Alphabet) będą tylko rosnąć.



Jednym z memów, które pojawiły się podczas konferencji, był żartobliwy tekst nawiązujący do słów piosenki Old MacDonald / Stary Donald, z alternatywnymi słowami typu "Sundar Picha-AI said A-I-A-I-I/O".



Pracownicy Google'a tworzyli memy na temat konferencji swojej własnej firmy. Ale czy przecież to coś nienormalnego? Często to pracownicy stoją na ziemi, podczas gdy ich przełożeni dryfują w kosmos, tworząc nonsensowne i dziwaczne pomysły, które nie mają zastosowania w realnym świecie.