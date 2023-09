Nowy operator wjeżdża do Polski. Chce namieszać cenami

Jeśli ktoś szuka naprawdę taniej taryfy komórkowej, to CrossMobile z pewnością może go zainteresować. Od razu warto zaznaczyć, że jest to operator wirtualny, który korzysta z infrastruktury sieci Plus, a więc oferuje dostęp do 5G oraz 5G Ultra, zapewniającego transfery nawet do 1 Gb/s. Niezależnie od wybranej taryfy, poza dostępem do sieci 5G dostajemy też obsługę social mediów za darmo (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp), a także rozmowy do wszystkich, SMS-y i MMS-y krajowe bez limitu.