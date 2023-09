Android dostanie funkcję z iPhone'a. Nie trzeba będzie kupować drogiego sprzętu

Google wprowadził aplikację "Webcam Service" w wersji beta QPR1 Androida 14, która pozwala wybranym urządzeniom Pixel działać jako kamery internetowe, podłączając się do komputerów. Niemniej, dostęp do tej funkcji jest ograniczony do aplikacji systemowych. Ze względów bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą dostosować ustawienia kamery, takie jak przybliżanie i rozdzielczość.