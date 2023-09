Sztuczna inteligencja, rozwój i gigantyczne wyzwania. Tak było na ABSL Summit

Mnie wyjątkowo zainteresowała perspektywa, jaką mają wielkie firmy na palącą współczesnych pracowników kwestię wypalenia zawodowego. Spotkanie prowadziła Anna Karolska (HR Lead w BAT DBS Poland) i Aleksandra Tokarewicz (CPO w Helping Hand). Prelegentki nakreśliły powody, dla których pracownicy tracą zapał do pracy, ale też wskazały, że nie tylko o życie zawodowe w wypaleniu chodzi. Podkreśliły, że tego typu problemy nie rozwiązują się same. Co jednak najistotniejsze, wskazały, iż pomoc pracownikowi w takim kryzysie powinno być obowiązkiem pracodawcy.