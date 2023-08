Wyciek ospy z tajnego radzieckiego laboratorium. Przez lata była to wielka tajemnica

Morze Aralskie to słone jezioro położone na granicy Kazachstanu i Uzbekistanu. Kiedyś było czwartym co do wielkości jeziorem na świecie, ale od lat 60. ubiegłego wieku kurczy się z powodu nadmiernego wykorzystania wody przez rolnictwo. W połowie Morza Aralskiego znajduje się wyspa Wozrożdienija (Odrodzenie), która ma około 200 km długości i 45 km szerokości. Na tej wyspie Związek Radziecki utworzył w 1948 r. tajną bazę do testowania broni biologicznej, nazwaną Aralsk-7.