Google włączy w twoich wiadomościach tę funkcję. Możesz ją wyłączyć, ale nie warto

Google skrupulatnie, od wielu miesięcy próbuje nie tyle przekonać użytkowników do korzystania z czatu RCS, co po prostu wprowadzić nowy standard. Droga do tego celu właściwie toruje się sama - aplikacja Wiadomości Google jest domyślną aplikacją do SMSów dla wielu obecnie sprzedawanych urządzeń, a o porzuceniu wsparcia dla SMSów zadecydował najpierw Signal, a później Facebook Messenger.



Teraz Google podejmuje kolejny ważny krok w celu upowszechnienia czatu RCS: włączy go domyślnie wszystkim użytkownikom, a wraz z nim włączy szyfrowanie.