Dobra promka w Virgin Mobile. Wyrwij miesiąc za darmo

Ponieważ po aktywacji tej oferty na start zyskujemy aż 400 GB do wykorzystania przez miesiąc oraz 30 GB z pakietu, czyli łącznie zyskamy 430 GB w pierwszym miesiącu. Gdyby tego było mało, jest powód, aby dłużej zostać przy pakiecie #GIGAMAKS, ponieważ przy każdym cyklicznym odnowieniu klient zyska aż 100 GB miesięcznie przez następne 11 miesięcy, czyli można liczyć nawet na 130 GB danych od drugiego miesiąca.



Ponadto Virgin Mobile oferuje promocje dodatkowych gigabajtów za staż i w zależności od tego, jak długo korzystamy z #GIGAMAKS, zyskujemy coraz to więcej gigabajtów na miesiąc. Po 6 miesiącach jest to już bonusowa paczka 5 GB, po roku wzrasta do 10 GB, a po dwóch latach już 15 GB. Trzeba jedynie zapisać się do promocji „Masz za staż” w Play24, co jest naprawdę proste.