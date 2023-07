Internet bez limitu w dobrej cenie. Virgin Mobile ma coś dla młodych

Jak widać, operatorzy starają się dotrzeć ze swoimi ofertami do różnych grup wiekowych. Ostatnio T-Mobile wprowadził pakiet nielimitowany (z nieograniczonym dostępem do internetu) dla osób do 26. roku życia i wszystko wskazuje na to, że Play poszedł dokładnie tą samą drogą. W obu przypadkach jest to umowa na czas nieokreślony - a więc młodzi mają niezły wybór pomiędzy tymi dwoma operatorami.