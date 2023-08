Polska wieś w Farming Simulator 22. Zwiedzam sielską Zielonkę

Dlatego zaznaczam: nie jest to w żadnym stopniu merytoryczna publikacja oceniająca Premium Expansion. Relacja nie jest kierowana do fanów serii. To materiał - ciekawostka poświęcony wyglądowi polskiej mapy i temu, jak polską wieś widzą producenci z Giants Software. Do tego przepraszam za jakość zdjęć, ale to wykadrowane fotki ekranu na stanowisku wydawcy. Nie miałem możliwości wykonywania własnych zrzutów ekranu.