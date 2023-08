Będziesz mógł sprawdzić OneUI 6.0 przed innymi. Wystarczy odpowiedni smartfon

Oczywiście nie każdy będzie mógł zainstalować system od początku, bo na początek taką możliwość dostaną tylko osoby z Samsungiem Galaxy S23, S23+ oraz S23 Ultra, dopiero później One UI 6.0 Beta trafi także na zeszłoroczne flagowce z serii S22 oraz świeżo wydane składane smartfony, czyli Samsung Galaxy Z Flip 5 oraz Z Fold 5. Aby móc uczestniczyć w programie testów One UI, trzeba pobrać Samsung Members, zalogować się do aplikacji i zarejestrować do programu.