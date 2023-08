Koniec nielimitowanego miejsca w chmurze. Gigant się wycofał

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o decyzji Dropboxa o porzuceniu jednej z opcji abonamentowych swojej przestrzeni w chmurze. Z jednej strony zmiana nie uderzyła zbytnio w użytkowników, bowiem Dropbox Advanced z nielimitowaną przestrzenią zostało stworzone z myślą o klientach biznesowych, a usługa kosztowała 18 euro za pojedynczego użytkownika. To, co zaskoczyło opinię publiczną, to powód decyzji Dropboxa. Jak informowała firma na swoim blogu, klienci Dropbox Advanced wykorzystywali usługę do kopania kryptowalut czy po prostu odsprzedawania przestrzeni dyskowej, generując straty dla Dropboxa.



Jak się okazuje nie tylko Dropboxowi zawadza nielimitowana przestrzeń, a szlaki w podejmowaniu dość radykalnej decyzji przetarł... Microsoft.