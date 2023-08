Koniec nielimitowanej pamięci w Dropbox. To podobno nasza wina

Jednym z atutów Dropbox Advanced jest nielimitowana przestrzeń dyskowa w chmurze. To usługa przeznaczona dla klientów firmowych i kosztująca 18 euro za użytkownika. Brzmi bardzo atrakcyjnie, nieprawdaż? Wygląda jednak na to, że wszystko co dobre, musi się w końcu zakończyć. Przynajmniej u Dropboxa. Warunki użytkowania planu Advanced zostaną bowiem zmieione.