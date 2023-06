Dropbox traci ważną funkcję. Użytkownicy usług Google'a mają 30 dni na przeniesienie plików

O sprawie poinformował po raz pierwszy serwis 9to5Google. 4 czerwca Dropbox rozesłał użytkownikom, którzy korzystali z integracji usług Google na platformie informację o zmianach w obsłudze plików biurowych. W ciągu 30 dni użytkownicy muszą połączyć swoje konto Dropbox z kontem Google, by przenieść pliki do usługi Google Drive. Po przeniesieniu będą one widoczne w Dropbox jako skróty, których kliknięcie przeniesie do Google Workspace - w przeciwieństwie do dotychczasowego otwierania plików w edytorze Google w domenie dropbox.com.