Kury i gołębie pomagały Amerykanom podczas wojny w Iraku. Miały bardzo poważne zadanie

Był tylko jeden problem: kurczaki nie lubiły pustyni. Było im tam za gorąco, a do tego były zagrożone przez apetyt żołnierzy karmionych wojskowymi racjami. Co się stało z kurczakami? Raport z 1. Dywizji Piechoty Morskiej w Iraku mówi, że integracja tych nowych "marines" do dywizji była trudna. Kilka ptaków zniknęło natychmiast, po czym pojawiły się podejrzane ogniska gotowania w ukrytych zakątkach obozu. Inne uciekły z rąk niedoświadczonych hodowców kur i "zdezerterowały" na pustynię. Większość jednak zginęła, zanim zdążyła zobaczyć jakąkolwiek akcję bojową z powodu ekstremalnych warunków klimatycznych.