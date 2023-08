Tak wyglądał karabin dla kosmonautów. Mieli się nim bronić przed... wilkami

TP-82 była regularnie używana przez radzieckich i rosyjskich kosmonautów od 1986 do 2006 r. Była to standardowa część wyposażenia statków kosmicznych Sojuz. W 2007 r, media doniosły, że pozostała amunicja do TP-82 stała się niezdatna do użycia i że na przyszłych misjach będzie używany zwykły pistolet samopowtarzalny. Nie wiadomo, jaka broń jest obecnie używana przez kosmonautów.