Zegarki Huawei w dobrej promocji. Do oferty trafił też nowy tablet

Nowa promocja Huaweia potrwa niemal do końca wakacji, bo do 27 sierpnia. Obniżone ceny obowiązują w przypadku kilku modeli - m.in. taniego Huawei Watch Fit 2 Active, który normalnie kosztuje 599 zł, a przez następne dni będziemy mogli go kupić 50 zł taniej, za 549 zł.