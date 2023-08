Ten kolos strzelał w kosmos. To największe działo w historii

Po kilku latach testów działo skonstruowane przez Geralda Bulla osiągnęło coś, co nawet dzisiaj wydaje się czymś niemożliwym. 18 listopada 1966 r. HARP rozstawiony na poligonie Yuma Proving Ground w Arizonie wystrzelił 84 kg pocisk Martlet 2 z prędkością 2100 m/s, wysyłając go na krótko w kosmos i ustanawiając światowy rekord wysokości wynoszący 179 km. Ten wyczyn pozostał światowym rekordem wysokości dla każdego wystrzelonego pocisku. 179 km to naprawdę dużo. Granica kosmosu to 100 km, a Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży nad Ziemią na wysokości 400 km.