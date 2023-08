Lecieli nad biegunem magnetycznym Ziemi i instrumenty oszalały. Rosjanie nie mieli litości

20 kwietnia 1978 r. radzieckie myśliwce zestrzeliły samolot pasażerski Korean Air Lines, który leciał z Paryża do Seulu przez Anchorage. To jedna z najbardziej dramatycznych katastrof lotniczych w historii. Co się stało z Boeingiem 707 i jego 109 osobami na pokładzie? Jak doszło do tego, że samolot znalazł się nad terytorium Związku Radzieckiego? Oto niezwykła historia lotu 902 Korean Air Lines.