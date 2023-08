Wspomniany Chromebook 315, zamiast 1800 zł, do kupienia jest za raptem niecałego tysiaka. Inne modele również zostały przecenione - niektóre modele o kilkaset złotych, niektóre nawet kilka tysięcy. To oznacza, że nie ma lepszego momentu na danie szansy takiemu Chromebookowi. Ryzyko finansowej wpadki jest niewielkie - a wiele osób z pewnością odkryje, że nie do wszystkiego potrzebny jest laptop z Windowsem czy macOS-em. W niektórych sytuacjach to prostota jest atutem - a tej Mac czy Windows nie zapewnią. Nie w tak sensownej formie, jaką zapewniają Chromebooki.