Aplikacja dużego banku nie będzie działać. Nie zapłacisz BLIKiem online

Dla banków weekend to również czas pracy, ponieważ bardzo często przeprowadzane są wtedy wszelkie prace techniczne związane z ulepszaniem systemów i nie tylko. Tym razem lista nie jest długa, ponieważ w głównej mierze klienci jednego banku spotkają się z pomniejszymi problemami z dostępem do strony internetowej i aplikacji mobilnej, choć to nie wszystko.