Tak dla wydajności, nie dla plastiku. Nowy niedrogi tablet Xiaomi właśnie wjechał do Europy

Z dodatkowych funkcji tabletu warto zaznaczyć obecność baterii 8840 mAh z 33 W ładowaniem, Bluetooth 5.2, WiFi 6, magnetyczną przyssawkę do rysika oraz Androida 13 z nakładką MIUI 14. Sprzęt nie jest drogi. W podstawowej wersji 6/128 GB kosztuje bowiem 400 euro (ok. 1800 zł), a za wariant 8/256 trzeba zapłacić 430 euro (ok. 1920 zł). Xiaomi Pad 6 najpewniej wejdzie do polski i możemy oczekiwać ceny na poziomie 1799 zł. Czekamy.