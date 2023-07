Ten smartfon składa się jak kanapka. Xiaomi Mix Fold 3 oficjalnie zapowiedziany

Xiaomi Mix Fold zadebiutował dwa lata temu i od razu zachwycił. Chińczycy długo dopieszczali swój produkt, podczas gdy na rynku były już dwie generacje Samsunga Galaxy Fold, a swój składany smartfon tego typu pokazał również Huawei. Składak Xiaomi prezentował się fenomenalnie, miał wszystko, żeby podbić serca klientów. Piękny ekran zewnętrzny, jeszcze lepszy ekran wewnętrzny, dobre aparaty i świetny design. Niestety urządzenie było dostępne jedynie w Chinach. Rok później producent pokazał Xiaomi Mix Fold 2, który wyróżniał się grubością - mierzył zaledwie 5,4 mm po rozłożeniu i 11,2 mm po złożeniu. Imponujące, ale niestety mogliśmy go oglądać go tylko na monitorach, bo producent nie zamierzał wypuścić go globalnie. Mamy nowy rok, więc czas na następcę.