Xiaomi dołącza do wyścigu składanych smartfonów. Nowy Mi Mix Fold prezentuje się zjawiskowo

Ofensywy, jaką nam zgotowało Xiaomi, chyba nikt się nie spodziewał. Po dwóch dniach pełnych premier i nowości, nadeszła ta największa - przynajmniej dla świata smartfonów. Tak wygląda Xiaomi Mi Mix Fold.

Xiaomi nie spieszyło się z wydaniem swojego pierwszego „składaka” na rynek. Podczas gdy Samsung wypuścił dwie generacje Z Folda, a także dwie odmiany Z Flipa, Huawei pokazał dwa wcielenia Mate’a X, Xiaomi dopieszczało swój produkt, by w chwili premiery naprawdę zachwycił.

I warto było czekać. Xiaomi Mi Mix Fold prezentuje się spektakularnie.

Złożony Xiaomi Mi Mix Fold nie przykuwa uwagi. Plecki żywcem zdjęto z Xiaomi Mi 10 Ultra, a na froncie widzimy dość standardowo wyglądający wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,52”, rozdzielczości 2520 x 840 px, jasności 700 nitów i odświeżaniu 90 Hz, okolony sporymi ramkami.

Jednak po rozłożeniu dzieje się magia. Wewnętrzny ekran OLED ma aż 8,01” i rozdzielczość 2480 x 1860 px, a także proporcje 4:3 i odświeżanie 120 Hz. Martwi nieco jego relatywnie niska jasność (600 nitów), ale za to okalające go ramki są cieniutkie. Wyświetlacza nie zaburza też żaden aparat, bo Xiaomi uznało, że dodatkowy aparat na wewnętrznej stronie telefonu nie jest potrzebny. Dzięki temu wewnętrzny wyświetlacz na pierwszy rzut oka prezentuje się wspaniale, a dodatkowo wspierają go poczwórne głośniki stereo.

Xiaomi nie marnuje też przestrzeni roboczej. Mi Mix Fold można jednym gestem przekształcić w komputer. Wystarczy przeciągnąć trzema palcami, by wejść do trybu PC - interfejs zmienia się wtedy na łudząco podobny do Windowsa 10, z własnym „menu start” i paskiem zadań, żywcem przypominającym ten z systemu Microsoftu.

Za płynność działania tego systemu odpowiadają podzespoły, jakich możemy spodziewać się po smartfonie z najwyższej półki w 2021 r. Mamy tu procesor Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB miejsca na dane. Dostępna będzie również edycja specjalna, z kevlarową obudową i 16 GB RAM.

Xiaomi Mi Mix Fold ma nieco większy akumulator od swojej bezpośredniej konkurencji - 5020 mAh - co może się przełożyć na dość dobry czas pracy. Akumulator naładujemy przewodowo z mocą 67W.

Xiaomi Mi Mix Fold to też rewolucyjny aparat.

Na pokładzie składanego smartfona Xiaomi znajdziemy aż cztery aparaty, połączone z trzema obiektywami. Zaraz, co?

Obok aparatu głównego 108 Mpix i aparatu 13 Mpix z obiektywem ultrawide, mamy tu dwa aparaty 8 Mpix, które współdzielą wspólny obiektyw. Xiaomi zastosowało tu rewolucyjną „ciekłą soczewkę”, która może zmienić kształt zależnie od zastosowania. W Mi Mix Fold może ona się przekształcić, by zapewnić trzykrotny zoom optyczny (30x hybrydowy) lub zmienić się w obiektyw macro, o ogniskowej w ekwiwalencie 80 mm.

Tłumacząc to z foto-żargonu na ludzki język, Xiaomi Mi Mix Fold będzie miał prawdopodobnie najlepszy aparat macro na rynku, bo nie dość, że będzie on miał największą rozdzielczość ze wszystkich aparatów macro na rynku, to jeszcze zaoferuje ogniskową bliższą prawdziwym obiektywom macro, które zwykle mają 90/100/105 mm.

Jakby tego było mało, Xiaomi opracowało swój pierwszy dedykowany procesor przetwarzania obrazu Surge C1, który podobno był w przygotowaniu od 2014 r. Nie wiadomo jednak, na ile przełoży się on na jakość fotografii względem tego, co potrafi Snapdragon 888.

Xiaomi lepsze, Xiaomi tańsze.

Xiaomi Mi Mix Fold nie tylko ma zachwycić możliwościami, ale także znacząco niższą ceną od konkurencyjnych urządzeń. Nie żeby był „tani”, ale z całą pewnością jego ceny prezentują się rozsądnie.

Wariant 12/256 GB wyceniono na 9999 yuanów, co - po doliczeniu podatków - powinno się przełożyć na około 7500 zł. Dostępna będzie też wersja 16/512 GB, której cena nie przebije 9000 zł. Na tle Galaxy Z Fold 2, który startował z pułapu 8799 zł i Huawei Mate X2, który kosztuje grubo ponad 10 tys. zł, Xiaomi Mi Mix Fold to dobrze wyceniony produkt.

Niestety jeszcze przez długi czas nie będziemy mogli się przekonać, czy Xiaomi faktycznie jest lepsze - Mi Mix Fold początkowo będzie dostępny wyłącznie w Chinach, ale niewykluczone, że jego dostępność z czasem rozszerzy się także na inne kraje. Pewne jest natomiast jedno: rynek składanych smartfonów robi się coraz ciekawszy. Sklepowy debiut Xiaomi Mi Mix Fold w Państwie Środka zapowiedziano na 16 kwietnia.