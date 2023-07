Nowy Android zaraz trafi na smartfony Samsunga. Za chwilę przetestujesz go sam

Oczywiście aktualizacja nie jest zalecana dla wszystkich użytkowników, ponieważ to wciąż beta - instalacja jest zalecana dla tych, którzy wiedzą, co robią. Jako że Android 14 beta jest już w stabilnej fazie, to w systemie nie powinny pojawiać się większe błędy, takie jak we wcześniejszych wydaniach (gdzie były przypadki z niedziałającymi czytnikami linii papilarnych).