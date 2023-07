Podróba The Last of Us dla Switcha jest tak zła, że ją kupiłem

Przeglądając zakładkę nowo wydanych gier dla konsoli Nintendo Switch, The Last Hope: Dead Zone Survival budzi natychmiastowe skojarzenia z uznaną serią The Last of Us. Skojarzenia nieprzypadkowe, bo generowane przy pomocy tytułu i grafiki okładkowej. Pierwszy rzut oka na mału ekran Switcha pozwala wręcz przypuszczać, że TLOU debiutuje na konsoli Nintendo. Tutaj nie ma przypadku, jest za to nadzieja wydawcy na pozytywne skojarzenia wywołane u graczy.